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Санчес приедет на медосмотр в Интер 20 августа

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Интер обсуждает последние детали арендного соглашения с "красными дьяволами".
Алексис Санчес / Getty Images
Алексис Санчес / Getty Images

Форвард Манчестер Юнайтед Алексис Санчес может перебраться в миланский Интер уже в ближайшие дни.

По информации сайта журналиста Джанулки Ди Марцио, 30-летний чилиец приедет в расположение "нерадзурри" во вторник для медицинского осмотра и подписания соглашения.

Миланский клуб обсуждает последние детали аренды с манчестерским клубом. Нынешний контракт Санчеса с Ман Юнайтед рассчитан до июня 2020 года.

В прошлом сезоне вингер сыграл 27 матчей, забив два гола и сделав четыре ассиста.

Также в шорт-лист селекционной службы Интера входят такие игроки, как Анте Ребич из Айнтрахта, форвард Наполи Аркадиуш Милик и свободный агент Фернандо Льоренте.

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