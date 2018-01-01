Стали известны результаты обследования травмы Зинченко

Александр Зинченко уже в ближайшее время должен приступить к полноценным тренировкам.

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко накануне в матче чемпионата Англии против Тоттенхэма получил повреждение и доигрывал матч откровенно прихрамывая в последние минуты. Украинец остался на поле лишь потому, что на тот момент "горожане" уже использовали все свои замены.

Состояние 22-летнего футболиста вызывало беспокойство болельщиков, однако к счастью Александру удалось обойтись без травм.

По сообщению Manchester Evening News, медосмотр не выявил серьезных проблем со здоровьем у Зинченко. Врачи отметили, что украинец переутомился и его ноги сводили судороги.

Таким образом, помешать Александру сыграть в следующем матче за Манчестер Сити может разве что решение наставника Пепа Гвардиолы поберечь одного из основных своих игроков.