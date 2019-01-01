Тоттенхэм вырвал ничью у Манчестер Сити благодаря VAR

В компенсированное время команда Гвардиолы сумела выйти вперед, однако взятие ворот от Габриэля Жезуса было отменено из-за игры рукой со стороны Эмерика Ляпорта (2:2).

В рамках второго тура АПЛ Манчестер Сити на Этихаде принимал лондонский Тоттенхэм.

К поединку команды подходили в разной кадровой ситуации: если у "горожан" не смог сыграть только Лерой Сане, то у "шпор" Алли, Фойт, Сессеньон и Сон Хын Мин.

Арбитром матча выступил Майкл Оливер.

С самого начала поединка хозяева поля сразу стали оправдывать звание фаворита данного матча. Именно "горожане" захватили инициативу, не давая даже "высунуть нос" гостям из своей штрафной площади. Стерлинг сначала имел два шанса, чтобы поразить ворота соперников, однако не смог воспользоваться возможностями, угодив дважды защитников.

Тем не менее, уже на 20-й минуте Рахим Стерлинг после отличного навесного паса Кевина де Брюйне вывел "горожан" вперед, замкнув передачу - 1:0. Не успели "небесно-голубые" порадоваться тому, что смогли все же вскрыть оборону подопечных Маурисио Почеттино, как гости при первой массированной атаке смогли сравнять счет: на 23-й минуте Ламела прошел по центру после паса Ндомбеле и закрученным ударом в угол поразил ворота Эдерсона.

После сего момента Сити не собирался отходить назад и продолжил активно атаковать то левым, то правым флангом. Уже на 35-й минуте Де Брюйне оформил дубль из ассистов: бельгиец прострелил во вратарскую, а незаметный до сих пор Кун Агуэро одним касанием перевел мяч в ворота. 2:1.

17-й номер "горожан" мог и вовсе выдать третью результативную передачу, но точность подвела Илкая Гюндогана, когда он пробивал по ворота Уго Льориса.

Второй тайм ознаменовался непростым ударом Александра Зинченко поразить ворота французского чемпиона мира, однако Льорис не зря считается одним из лучших вратарей АПЛ и успел вовремя сложиться после рикошета и отразить удар. В целом, вторая половина игры не отличалась от первой, - Манчестер Сити доминировал на поле, о чем говорила статистика: 23 удара по воротам у МС, против 3 у "шпор"!

Пока Бернарду Силва и Кевин Де Брюйне раз за разом теряли возможность отличиться, только вышедшей на поле Лукас Моура после подачи углового первого же касания поразил ворота соперников, ударив головой - 2:2.

Отметим игру Александра Зинченко, который в этом поединке играл намного больше в атаке, чем обычно.

После забитого гола подопечные испанца уже традиционно продолжили атаковать и все же смогли добиться своей цели! Габриэль Жезус мощным бильярдным ударом поразил угол ворот и, казалось бы, оставил свое имя на табло, как тут Майкл Оливер стал слушать подсказки арбитров VAR! И, как показал повтор, Эмерик Ляпорт скинул мяч на бразильца с нарушением правил, он сыграл рукой. В итоге, поединок завершился со счетом 2:2, а Ман Сити впервые в АПЛ не смогли выиграть с Зинченко на поле.

В следующем туре МС сыграют на выезде против Борнмута, а Тоттенхэм примет Ньюкасл.



Манчестер Сити — Тоттенхэм 2:2

Голы: Стерлинг, 20, Агуэро, 35 — Ламела, 23, Лукас Моура, 57



Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Отаменди, Ляпорт, Зинченко — Де Брюйне, Родри (Д. Силва, 78), Гюндоган — Б. Силва (Марез, 80), Агуэро (Жезус, 65), Стерлинг.



Тоттенхэм: Льорис — Уокер-Питерс, Санчес, Алдервейрельд, Роуз — Сиссоко, Уинкс (Лукас Моура, 56), Ндомбеле — Ламела (Ло Чельсо, 85), Кейн, Эриксен (Скипп, 90+1).



Предупреждение: Стерлинг.