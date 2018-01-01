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Манчестер Сити - Тоттенхэм: прогноз и ставки букмекеров на матч чемпионата Англии

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Букмекеры определили фаворита в матче второго тура чемпионата Англии между Манчестер Сити и Тоттенхэмом.
Манчестер Сити - Тоттенхэм: ставки букмекеров
Манчестер Сити - Тоттенхэм: ставки букмекеров
Getty Images

В субботу, 17-го августа, на стадионе Этихад в Манчестере состоится матч 2-го тура чемпионата Англии между Манчестер Сити и Тоттенхэмом.

Команды встречались между собой 135 раз, из которых 64 матча завершились победой Манчестер Сити, а 35 - ничьей. В последних пяти матчах АПЛ победу неизменно праздновала команда Пепа Гвардиолы.

По мнению букмекеров, в предстоящем поединке фаворитом также являются "горожане". Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу подопечных Гвардиолы с коэффициентом 1.39, в то время как триумф “шпор“ оценили в 8.10. На ничью здесь можно поставить с коэффициентом 5.10.

Их коллеги из bet365 также не сомневаются в преимуществе "горожан", принимая ставки на их успех с коэффициентом 1.33, а на победу Тоттенхэма - с коэффициентом 8.00. Ничью здесь оценили в 5.25.

Схожие котировки дает и букмекерская контора William Hill: победа Манчестер Сити - 1.38, победа Тоттенхэма - 8.00, ничья - 5.00.

На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Тоттенхэм, которая начнется в 19:30 по киевскому времени.

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Теги: Манчестер Сити, Тоттенхэм, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, прогноз букмекеров, ставки букмекеров, ставки на спорт, футбол
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