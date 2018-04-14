Манчестер Сити - Тоттенхэм: онлайн трансляция матча АПЛ

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В субботу, 17-го августа, на стадионе Этихад в Манчестере состоится матч 2-го тура чемпионата Англии между Манчестер Сити и Тоттенхэмом.

Онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Тоттенхэм будет доступна в этой новости, начиная с 19:30 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, хозяева поля являются явным фаворитом поединка. Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу подопечных Гвардиолы с коэффициентом 1.39, в то время как триумф “шпор“ оценили в 8.10. На ничью здесь можно поставить с коэффициентом 5.10.

Обе команды уверенно стартовали в АПЛ, одержав победы в первом туре - “горожане“ на выезде разгромили Вест Хэм, а “шпоры“ в гостях обыграли Астон Виллу.

Команды встречались между собой 135 раз, из которых 64 матча завершились победой Манчестер Сити, а 35 - ничьей. В последних пяти матчах АПЛ победу неизменно праздновала команда Пепа Гвардиолы.

Последние очные встречи:

20.04.19 Манчестер Сити - Тоттенхэм - 1:0 (АПЛ)

17.04.19 Манчестер Сити - Тоттенхэм - 4:3 (1/4 финала ЛЧ)

09.04.19 Тоттенхэм - Манчестер Сити - 1:0 (1/4 финала ЛЧ)

29.10.18 Тоттенхэм - Манчестер Сити - 0:1 (АПЛ)

14.04.18 Тоттенхэм - Манчестер Сити - 1:3 (АПЛ)