Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Сульшер: Санчес может сыграть гораздо больше игр, чем вы ожидаете

Комментариев: 0
Норвежский специалист отметил, что чилиец является частью команды.
Алексис Санчес
Алексис Санчес
Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал слухи о возможном уходе из команды нападающего Алексиса Санчеса.

“Алексис - профессионал. Он приходит на работу каждый день, чтобы очень усердно трудиться. Он хочет быть частью команды. Он очень хороший игрок. Санчес на несколько недель отстает от остальных в своей форме, но он очень близок к тому, чтобы вновь быть частью Юнайтед.

У нас нет большого выбора форвардов, поэтому Алексис может сыграть гораздо больше игр, чем вы ожидаете. Мы ожидаем, что он преуспеет в этом клубе. Он качественный футболист“, - приводит слова Сульшера Sky Sports.

Напомним, ранее сообщалось, что Санчес хочет покинуть Манчестер Юнайтед в ближайшее время, чтобы получить больше игровой практики.

Поделись:
Теги: футбол, Оле-Гуннар Сульшер, Манчестер Юнайтед, Алексис Санчес
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь