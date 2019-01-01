Сульшер: Санчес может сыграть гораздо больше игр, чем вы ожидаете

Норвежский специалист отметил, что чилиец является частью команды.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал слухи о возможном уходе из команды нападающего Алексиса Санчеса.

“Алексис - профессионал. Он приходит на работу каждый день, чтобы очень усердно трудиться. Он хочет быть частью команды. Он очень хороший игрок. Санчес на несколько недель отстает от остальных в своей форме, но он очень близок к тому, чтобы вновь быть частью Юнайтед.

У нас нет большого выбора форвардов, поэтому Алексис может сыграть гораздо больше игр, чем вы ожидаете. Мы ожидаем, что он преуспеет в этом клубе. Он качественный футболист“, - приводит слова Сульшера Sky Sports.

Напомним, ранее сообщалось, что Санчес хочет покинуть Манчестер Юнайтед в ближайшее время, чтобы получить больше игровой практики.