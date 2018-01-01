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Погба рассчитывает перейти в Реал

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Француз понимает, что трансфер маловероятен, но надеется, что у него получится покинуть Англию.
Поль Погба
Поль Погба
Getty Images

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба по-прежнему рассчитывает покинуть английский клуб.

Как стало известно Marca, французский футболист надеется, что его агент сумеет организовать переход в мадридский Реал. При этом источник отмечает, что Погба понимает, что вероятность этой сделки крайне невысока.

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Сообщается, что Погба не будет давить на "красных дьяволов", но в любое время готов отправить запрос на трансфер. Однако "сливочные" не торопятся обсуждать трансфер Погба, так как ждут решения ситуации с Неймаром.

Агент хавбека Мино Райола в ближайшие дни проведет встречу с представителями Королевского клуба, чтобы обсудить будущее своего клиента.

Ранее сообщалось, что главный тренер Реала Зинедин Зидан готов покинуть клуб из-за того, что клуб не купил Поля Погба.

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Теги: Поль Погба, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, трансфер, Реал, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол
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