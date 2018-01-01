Погба рассчитывает перейти в Реал
Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба по-прежнему рассчитывает покинуть английский клуб.
Как стало известно Marca, французский футболист надеется, что его агент сумеет организовать переход в мадридский Реал. При этом источник отмечает, что Погба понимает, что вероятность этой сделки крайне невысока.
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Сообщается, что Погба не будет давить на "красных дьяволов", но в любое время готов отправить запрос на трансфер. Однако "сливочные" не торопятся обсуждать трансфер Погба, так как ждут решения ситуации с Неймаром.
Агент хавбека Мино Райола в ближайшие дни проведет встречу с представителями Королевского клуба, чтобы обсудить будущее своего клиента.
Ранее сообщалось, что главный тренер Реала Зинедин Зидан готов покинуть клуб из-за того, что клуб не купил Поля Погба.
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