Погба рассчитывает перейти в Реал

Француз понимает, что трансфер маловероятен, но надеется, что у него получится покинуть Англию.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба по-прежнему рассчитывает покинуть английский клуб.

Как стало известно Marca, французский футболист надеется, что его агент сумеет организовать переход в мадридский Реал. При этом источник отмечает, что Погба понимает, что вероятность этой сделки крайне невысока.

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Сообщается, что Погба не будет давить на "красных дьяволов", но в любое время готов отправить запрос на трансфер. Однако "сливочные" не торопятся обсуждать трансфер Погба, так как ждут решения ситуации с Неймаром.

Агент хавбека Мино Райола в ближайшие дни проведет встречу с представителями Королевского клуба, чтобы обсудить будущее своего клиента.

Ранее сообщалось, что главный тренер Реала Зинедин Зидан готов покинуть клуб из-за того, что клуб не купил Поля Погба.