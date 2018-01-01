Санчес хочет покинуть Манчестер Юнайтед в ближайшее время

Чилиец планирует перебраться в клуб с постоянной игровой практикой.

Нападающий Манчестер Юнайтед Алексис Санчес получил травму в матче за третье место на Кубке Америки, которая помешала ему провести полноценную подготовку к новому сезону.

Главный тренер “красных дьяволов“ Оле-Гуннар Сульшер не рассчитывает на чилийца в качестве игрока основной команды, поэтому футболист выразил желание покинуть команду до закрытия трансферного окна в Европе, сообщает The Times.

В сезоне-20181/9 Санчес провел 27 матчей за МЮ, в которых отметился 2 голами и отдал 4 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Санчес близок к переходу в Атлетико.