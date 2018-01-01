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Манчестер Сити удалось избежать трансферного бана от ФИФА

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"Горожане" выплатят денежный штраф за нарушение международных правил.
Манчестер Сити
Манчестер Сити
Getty Images

Манчестер Сити признан виновным в нарушении правил международных трансферов несовершеннолетних игроков.

Отмечается, что английский клуб признал свою вину в нарушении 19-й статьи регламента ФИФА о статусе и трансферах игроков.

В связи с этим дисциплинарный комитет ФИФА принял решение оштрафовать Ман Сити на 370 тысяч швейцарских франков, сообщает пресс-служба организации. Таким образом, команде удалось избежать трансферного бана.

Напомним, ранее ФИФА признала Челси виновным в нарушении правил регистрации несовершеннолетних игроков и наложила запрет на два трансферных окна.

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Теги: футбол, Манчестер Сити, ФИФА
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