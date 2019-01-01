Озил и Колашинац оказались в центре противостояния враждующих преступных банд Лондона

Одна из криминальных группировок заступилась за футболистов.

В конце июля этого года игроки лондонского Арсенала Месут Озил и Сеад Колашинац стали жертвами вооруженного ограбления на одной из улиц Лондона.

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После случившегося инцидента, британская полиция наняла для футболистов охрану и начала расследование с целью найти бандитов. На прошлой неделе возле дома Озила арестовали двух подозрительных мужчин, но в деле появился новый поворот.

По информации The Times, преступная группировка Лондона, представителями которой являются выходцы из Восточной Европы, поддержала Месута Озила и Сеад Колашинаца в этом конфликте, потому что нападение на футболистов осуществила враждебная для них банда.

Отмечается, что бандиты предупреждают круглосуточную охрану и самих спортсменов о возможных попытках нападения. Враждующая преступная группировка приняла это как вызов и начала угрожать Озилу и Колашинацу, поэтому футболистов могут втянуть в войну между криминальными бандами Лондона.

Отметим, что из-за соображений безопасности Месут Озил и Сеад Колашинац пропустили матч первого тура АПЛ против Ньюкасла (1:0).