Сульшер: Победа над Челси - это только начало

Норвежский специалист отметил, что его команда усердно работала.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал разгромную победу над Челси в рамках первого тура АПЛ (4:0).

“Второй тайм мне понравился намного больше, чем первый. Мы очень хорошо защищались и отлично атаковали. Хорошо то, что мы открыли счет уже в первом тайме.

Мы подписывали Магуайра именно для того, чтобы он вел за собой команду. У нас играют очень хорошие игроки, и я ими доволен.

Если бы мне сказали перед игрой, что мы выиграем 4:0, я бы не поверил. Мы усердно работаем и матч с Челси - это только начало“, - приводит слова норвежского специалиста Sky Sports.

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