Манчестер Юнайтед - Челси 4:0 видео голов и обзор матча АПЛ

"Красные дьяволы" не оставили сопернику ни единого шанса в стартовом туре чемпионата Англии.

МЮ - Челси: видео голов Getty Images В рамках первого тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед обыграл Челси со счетом 4:0. “Красные дьяволы“ уничтожили соперника на домашнем стадионе Олд Траффорд, завоевав первые три очка в сезоне-2019/20. Смотрите видео голов и обзор матча МЮ - Челси: Манчестер Юнайтед - Челси 4:0

Голы: Рашфорд, 18 (с пенальти), 67, Марсьяль, 65, Джеймс, 81 Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу - Мактоминeй, Погба - Перейра (Джеймс, 74), Лингард (Мата, 86), Марсьяль - Рашфорд (Гринвуд, 86) Челси: Аррисабалага - Аспиликуэта, Кристенсен, Зума, Эмерсон - Жоржиньо (Канте, 73), Ковачич - Педро, Баркли (Пулишич, 58), Маунт - Абрахам (Жиру, 66) Предупреждения: Лингард, Линделеф, Марсьяль - Зума, Жоржиньо, Абрахам, Канте.

Горемыкина Екатерина