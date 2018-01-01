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Манчестер Юнайтед - Челси 4:0 видео голов и обзор матча АПЛ

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"Красные дьяволы" не оставили сопернику ни единого шанса в стартовом туре чемпионата Англии.

МЮ - Челси: видео голов
МЮ - Челси: видео голов
Getty Images

В рамках первого тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед обыграл Челси со счетом 4:0.

“Красные дьяволы“ уничтожили соперника на домашнем стадионе Олд Траффорд, завоевав первые три очка в сезоне-2019/20.

Смотрите видео голов и обзор матча МЮ - Челси:

Манчестер Юнайтед - Челси 4:0
Голы: Рашфорд, 18 (с пенальти), 67, Марсьяль, 65, Джеймс, 81

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу - Мактоминeй, Погба - Перейра (Джеймс, 74), Лингард (Мата, 86), Марсьяль - Рашфорд (Гринвуд, 86)

Челси: Аррисабалага - Аспиликуэта, Кристенсен, Зума, Эмерсон - Жоржиньо (Канте, 73), Ковачич - Педро, Баркли (Пулишич, 58), Маунт - Абрахам (Жиру, 66)

Предупреждения: Лингард, Линделеф, Марсьяль - Зума, Жоржиньо, Абрахам, Канте.

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Теги: Манчестер Юнайтед, Челси, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, видео голов, обзор матча
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