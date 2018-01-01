Манчестер Юнайтед уничтожил Челси в первом туре АПЛ

Атака "красных дьяволов" поиздевалась над подопечными Лэмпарда.

В первом туре английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед встретился с лондонским Челси. Матч проходил на домашнем стадионе “красных дьяволов“ - Олд Траффорд.

Подопечные Сульшера неожиданно разгромили своего соперника, забив четыре безответных гола (4:0). Примечательно, что этот поединок стал дебютным для Фрэнка Лэмпарда на посту главного тренера Челси в официальных матчах.

С первых минут встречи игроки Челси взяли инициативу в свои руки, постоянно проводя многочисленные атаки через фланги. Уже на 4-й минуте матча случился опасный момент, в ходе которого форвард “синих“ Абрахам пробил по воротам соперника, но умудрился попасть в штангу. Позже у англичанина был еще одна возможность отличиться голом, однако он не дотянулся до мяча.

Челси владел преимуществом в игровом плане вплоть до 17-й минуты встречи. Тогда, во время атаки МЮ, защитник лондонцев Курт Зума сфолил на Рэшфорде, и судья не задумываясь указал на точку. Маркус успешно воспользовался стандартом, без шансов отправив мяч в сетку ворот.

С этого момента запал подопечных Лэмпарда, который был на первых минутах матча, куда-то пропал. “Красные дьяволы“ принялись брать инициативу в свои руки, не редко начиная атаки длинными пасами от защиты, тогда как нападающие Челси пытались пробить Де Хеа дальними ударами.

На 39-й минуте матча была одна из самых опасных атак гостей, которая могла вернуть равновесие в счете. Баркли пробил с близкого расстояния, но голкипер МЮ снова был на месте.

Во втором тайме хозяева продолжили плотно обороняться, что не давало вариантов Челси, кроме как пытаться реализовать дальние удары. Футболисты МЮ успешно этим пользовались и уходили в быстрые контратаки, что позже и дало свои плоды.

Маркус Рэшфорд идеально воспользовался своими скоростными данными на 65-й минуте встречи. Англичанин убежал от защитников Челси, отдал пас на Перейру, а тот идеально навесил на Марсиаля, которому оставалось только подставить ногу и удвоить преимущество.

Спустя чуть меньше двух минут, уже сам Рэшфорд записал на свой счет второй гол, откликнувшись на длинную передачу Погбы (3:0).

С этого момента, никакой интриги в поединке МЮ - Челси не было. Несмотря на солидное преимущество, “красные дьяволы“ продолжали контролировать мяч, и на 82-й минуте молодой Джеймс, вышедший на замену, установил конечный счет матча - 4:0.

Манчестер Юнайтед — Челси 4:0

Голы: Рашфорд, 18 (с пенальти), 67, Марсьяль, 65, Джеймс, 81

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу – Мактоминeй, Погба – Перейра (Джеймс, 74), Лингард (Мата, 86), Марсьяль – Рашфорд (Гринвуд, 86)

Челси: Аррисабалага – Аспиликуэта, Кристенсен, Зума, Эмерсон – Жоржиньо (Канте, 73), Ковачич – Педро, Баркли (Пулишич, 58), Маунт – Абрахам (Жиру, 66)

Предупреждения: Лингард, Линделеф, Марсьяль - Зума, Жоржиньо, Абрахам, Канте