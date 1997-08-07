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Полиция арестовала двух мужчин около дома Озила после вооруженного нападения

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Стала известна причина отсутствия Месута Озила и Сеада Колашинаца в заявке на матч с Ньюкаслом.
Месут Озил и Сеад Колашинац
Месут Озил и Сеад Колашинац
Getty Images

В конце июля этого года футболисты лондонского Арсенала Месут Озил и Сеад Колашинац стали жертвами вооруженного ограбления на одной из улиц Лондона, после чего Озил был вынужден нанять охрану своего дома.

После случившегося инцидента, полиция Лондона начала расследование с целью найти бандитов и установить их личности.

Как сообщает The Telegraph, правоохранительные органы в четверг, 8 августа, произвели арест двух 27-летних мужчин, которые находились около дома Озила и подозрительно себя вели.

На заседании суда, которое состоится 6 сентября, Ферхату Эркану и Саламану Экинчи будет предъявлено обвинение в нарушении общественного порядка по статье "Умышленное преследование и нарушение общественного порядка".

Предполагается, что главным мотивом нападения грабителей на Озила являются политические взгляды немца.

Напомним, ранее чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер предрек Колашинацу большое будущее в боксе после драки с грабителями.

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