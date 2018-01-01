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Гвардиола: Мы сегодня не выступили так, как хотели

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Специалист недоволен некоторыми компонентами игры команды.
Пеп Гвардиола
Пеп Гвардиола
Getty Images

Главный тренер английского Манчестер Сити Пеп Гвардиола прокомментировал разгромную победу в 1-м туре АПЛ над Вест Хэмом. Специалиста цитирует ВВС.

"Разгром 5:0 в первой же игре - это невероятно. Но некоторыми компонентами я недоволен. Мы сегодня не выступили так, как хотели. Это касается тактических моментов. Однако, в начале сезона это нормально.

Хочу похвалить Стерлинга, который сделал хэт-трик. Когда фланговые игроки забивают, тогда твоя команда результативна. Он провел очень хороший матч", - сказал Гвардиола.

За несколько дней до матча с Вест Хэмом Манчестер Сити выиграл Ливерпуль в матче за Суперкубок Англии.

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Теги: Манчестер Сити, АПЛ, Пеп Гвардиола
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