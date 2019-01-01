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Манчестер Сити не оставил шансов Вест Хэму

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Александр Зинченко провел на поле все 90 минут.
Футболисты Манчестер Сити
Футболисты Манчестер Сити
Getty Images

В матче 1-го тура АПЛ Манчестер Сити с Александром Зинченко в составе уверенно обыграл Вест Хэм (5:0).

Счет в матче на 25-й минуте открыл Габриэль Жезус. Форвард подобрал мяч в штрафной и послал его в правый угол ворот.

Второй гол записал на свой счет Рахим Стерлинг. Скоростной вингер на 51-й минуте принял пас от Де Брейне и сильно пробил по центру ворот. На 75-й минуте Стерлинг оформил дубль, парашютом перекинув Фабиански.

На 86-й пришла очередь забивать Агуэро. Аргентинец слету мощно пробил и мяч залетел в левый угол ворот польского голкипера лондонцев. Ну а финальную точку поставил Стерлинг, который получив пас от Гюндогана первым же касанием оформил хэт-трик.

Стоит отметить, что защитник Манчестер Сити Александр Зинченко отыграл весь матч, а вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко так и не вышел на поле с лавки запасных.

Вест Хэм — Манчестер Сити 0:5
Голы: Жезус. 25, Стерлинг, 51, 75, 90+3, Агуэро, 84 (с пенальти).

Вест Хэм: Фабиански — Фредерикс, Диоп, Бальбуэна, Кресвелл — Уилшир (Снодграсс, 56), Райс — Антонио (Форнальс, 46), Лансини, Андерсон (Чичарито, 66) — Алле.

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Стоунз, Ляпорт, Зинченко — Де Брюйне (Гюндоган, 79), Родри, Д. Силва (Фоден, 80) — Марез, Жезус (Агуэро, 69), Стерлинг.

Предупреждения: Бальбуэна, Фелипе Андерсон — Уокер, Стерлинг.

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Теги: Манчестер Сити, АПЛ, Вест Хэм
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