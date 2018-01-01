Вест Хэм - Ман Сити: Ярмоленко остался на скамейке запасных, Зинченко выйдет в старте

Стали известны стартовые составы команд на матч 1-го тура чемпионата Англии.

Вест Хэм в рамках стартового тура АПЛ примет Манчестер Сити. Поединок пройдет на Олимпийском стадионе в Лондоне в 14:30 по киевскому времени.

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Обе команды уже назвали стартовые составы на этот поединок. Украинский игрок "горожан" Александр Зинченко выйдет на поле с первых минут встречи, а вот хавбек "молотобойцев" Андрей Ярмоленко начнет встречу на скамейке запасных.

Стартовые составы команд на матч 1-го тура АПЛ:

Вест Хэм: Фабиански - Фредерикс, Диоп, Бальбуэна, Кресвелл - Уилшир, Райс - Антонио, Лансини, Андерсон - Алле.

Запасные: Хименес (ВР), Чичарито, Огбонна, Сабалета, Ярмоленко, Снодграсс, Форнальс.

Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер, Стоунз, Ляпорт, Зинченко - Де Брюйне, Родри, Д. Силва - Марез, Жезус, Стерлинг.

Запасные: Браво (ВР), Агуэро, Гюндоган, Канселу, Отаменди, Б. Силва, Фоден.

Ранее сообщалось, что Александр Зинченко вместе с Манчестер Сити выиграл шестой трофей.