Вест Хэм - Ман Сити: Ярмоленко остался на скамейке запасных, Зинченко выйдет в старте
Вест Хэм в рамках стартового тура АПЛ примет Манчестер Сити. Поединок пройдет на Олимпийском стадионе в Лондоне в 14:30 по киевскому времени.
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Обе команды уже назвали стартовые составы на этот поединок. Украинский игрок "горожан" Александр Зинченко выйдет на поле с первых минут встречи, а вот хавбек "молотобойцев" Андрей Ярмоленко начнет встречу на скамейке запасных.
Стартовые составы команд на матч 1-го тура АПЛ:
Вест Хэм: Фабиански - Фредерикс, Диоп, Бальбуэна, Кресвелл - Уилшир, Райс - Антонио, Лансини, Андерсон - Алле.
Запасные: Хименес (ВР), Чичарито, Огбонна, Сабалета, Ярмоленко, Снодграсс, Форнальс.
Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер, Стоунз, Ляпорт, Зинченко - Де Брюйне, Родри, Д. Силва - Марез, Жезус, Стерлинг.
Запасные: Браво (ВР), Агуэро, Гюндоган, Канселу, Отаменди, Б. Силва, Фоден.
Ранее сообщалось, что Александр Зинченко вместе с Манчестер Сити выиграл шестой трофей.
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