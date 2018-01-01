Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Моуринью стал экспертом на популярном спортивном телеканале Англии

Комментариев: 0
Экс-наставник Манчестер Юнайтед будет обсуждать матчи АПЛ на телеканале Sky Sports.
Жозе Моуринью
Жозе Моуринью
Getty Images

Бывший главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью получил работу на известном телеканале Sky Sports.

Читай также: Моуринью: Мне не хватает футбола, я не чувствую себя полностью счастливым

Как сообщает пресс-служба телеканала, 56-летний специалист будет работать экспертом по чемпионату Англии. Впервые в студии Моуринью появится уже в воскресенье, когда МЮ сыграет с Челси в матче 1-го тура чемпионата Англии.

"АПЛ - особенный турнир для меня, а Sky Sports - дом Премьер-лиги. Я рад, что стал частью этой команды, которая будет объяснять все то, что происходило в каждом матче. Футбол - это настоящая страсть и я жду начала работы", - заявил Моуринью.

Отметим, что Моуринью не работает тренером с 18-го декабря, когда его уволили из Манчестер Юнайтед. Вашему вниманию также материал о том, как португалец провалился в МЮ.

Ранее сообщалось, что Жозе Моуринью отказался от шокирующего предложения из Китая.

Поделись:
Теги: Жозе Моуринью, АПЛ, чемпионат Англии по футболу, телевидение, работа
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь