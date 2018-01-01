Моуринью стал экспертом на популярном спортивном телеканале Англии

Экс-наставник Манчестер Юнайтед будет обсуждать матчи АПЛ на телеканале Sky Sports.

Бывший главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью получил работу на известном телеканале Sky Sports.

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Как сообщает пресс-служба телеканала, 56-летний специалист будет работать экспертом по чемпионату Англии. Впервые в студии Моуринью появится уже в воскресенье, когда МЮ сыграет с Челси в матче 1-го тура чемпионата Англии.

"АПЛ - особенный турнир для меня, а Sky Sports - дом Премьер-лиги. Я рад, что стал частью этой команды, которая будет объяснять все то, что происходило в каждом матче. Футбол - это настоящая страсть и я жду начала работы", - заявил Моуринью.

✍️ NEW SEASON, NEW SIGNING ✍️



Three-time Premier League winner Jose Mourinho will join the Sky Sports team as part of its biggest ever season of football. pic.twitter.com/0XuJgwe0TT — Sky Sports (@SkySports) 10 серпня 2019 р.

Отметим, что Моуринью не работает тренером с 18-го декабря, когда его уволили из Манчестер Юнайтед. Вашему вниманию также материал о том, как португалец провалился в МЮ.

Ранее сообщалось, что Жозе Моуринью отказался от шокирующего предложения из Китая.