Моуринью стал экспертом на популярном спортивном телеканале Англии

Бывший главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью получил работу на известном телеканале Sky Sports.

Как сообщает пресс-служба телеканала, 56-летний специалист будет работать экспертом по чемпионату Англии. Впервые в студии Моуринью появится уже в воскресенье, когда МЮ сыграет с Челси в матче 1-го тура чемпионата Англии.

"АПЛ - особенный турнир для меня, а Sky Sports - дом Премьер-лиги. Я рад, что стал частью этой команды, которая будет объяснять все то, что происходило в каждом матче. Футбол - это настоящая страсть и я жду начала работы", - заявил Моуринью.

✍️ NEW SEASON, NEW SIGNING ✍️



Three-time Premier League winner Jose Mourinho will join the Sky Sports team as part of its biggest ever season of football. pic.twitter.com/0XuJgwe0TT