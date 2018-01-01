Защитник Ливерпуля может продолжить карьеру в Роме

Римляне сделали "красным" предложение по Деяну Ловрену.

Защитник Ливерпуля Деян Ловрен может перейти в итальянскую Рому.

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Как сообщает журналист Николо Шир на своей страничке в Twitter, "волки" предложили английскому клубу вариант с арендой игрока на 2 года за 2 миллиона евро с последующим правом выкупа за 16 миллионов.

Источник утверждает, что "красные" рассчитывают получить чуть больше за трансфер 30-летнего хорвата, а именно 20 миллионов евро.

Отметим, что контракт Ловрена с Ливерпулем рассчитан до 2021-го года. В минувшем сезоне игрок отыграл 18 матчей за "красных", в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль подписал самого молодого игрока в истории АПЛ.