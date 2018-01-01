МЮ потратил больше всех в АПЛ на трансферы, Челси заработал в летнее межсезонье

Английские клубы завершили летнюю трансферную кампанию.

В Англии накануне закрылось летнее трансферное окно, по итогам которого Sky Sports опубликовал статистические данные.

Так, больше всех на покупку футболистов в межсезонье потратил Манчестер Юнайтед - 148 миллионов фунтов (около 157,5 миллионов евро). Летом “красные дьяволы“ приобрели защитников Гарри Магуайра и Аарона Ван-Биссаку, а также хавбека Дэниэла Джеймса.

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На втором месте оказалась Астон Вилла, которая в прошлом сезоне выступала Чемпионошипе. Бирмингемский клуб раскошелился на 144,5 миллиона фунтов (153,7 миллиона евро), но, в отличию от МЮ, купил на эту сумму целых 12 игроков.

Третью строчку занял лондонский Арсенал, потративший этим летом 138 миллионов евро (146,8 миллиона евро).

А вот на продаже игроков существенно заработал Челси - 213, 2 миллиона фунтов (226.8 миллиона евро). Больше всего “синие“ получили за трансфер Эдена Азара в Реал и Альваро Мораты в Атлетико Мадрид. Второе место по сумме, полученной от продажи игроков, занял Лестер, а третье - Манчестер Юнайтед.

По итогам летней трансферной кампании самый большой отрицательный баланс оказался у Астон Виллы, которая этим летом только покупала футболистов и никого не продавала. Также в минуте оказались Арсенал и Манчестер Сити. А вот заработали этим летом Челси, Кристал Пэлас и Ливерпуль.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм подписал двух футболистов в последний день трансферного окна.