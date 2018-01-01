Манчестер Юнайтед - Челси: прогноз и ставки букмекеров на матч чемпионата Англии

В центральном матче стартового тура АПЛ встретятся МЮ и Челси. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.

Манчестер Юнайтед и Челси проведут матч в рамках первого тура чемпионата Англии. Поединок состоится в воскресенье, 11-го августа.

По мнению букмекеров, фаворитом этого поединка являются хозяева поля. Так, в компании Parimatch ставки на победу “красных дьяволов“ принимают с коэффициентом 2.20, в то время как триумф "синих" оценили в 3.55. На ничью здесь можно поставить с коэффициентом 3.30.

Их коллеги из William Hill также отдают предпочтение Манчестер Юнайтед, принимая ставки на их успех с коэффициентом 2.15. Победу лондонского клуба оценили в 3.50, а ничью - в 3.30.

Схожие котировки установила и букмекерская контора bet365: победа МЮ - 2.25, победа Челси - 3.60, ничья - 3.30.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча МЮ - Челси, которая начнется 11 августа в 18:30 по киевскому времени.