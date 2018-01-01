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Алиссон получил травму в матче против Норвича и пропустит Суперкубок УЕФА

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Бразильский голкипер не сможет помочь Ливерпулю в матче против Челси.
Алиссон получил травму в матче против Норвича
Алиссон получил травму в матче против Норвича
Getty Images

Вратарь Ливерпуля Алиссон Беккер получил травму в стартовом туре АПЛ против Норвича.

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Бразилец неудачно поскользнулся, выполняя удар от ворот. На 39-й минуте поединка голкипер покинул поле. Как рассказал главный тренер "красных" Юрген Клопп, из-за травмы Алиссон не сможет сыграть в ближайшем матче против Челси.

Алиссон получил травму в матче против Норвича
Алиссон получил травму в матче против Норвича
Getty Images

"У Алиссона травма икроножной мышцы. Скоро станет известно, насколько его повреждение серьезно. Он не смог играть дальше, а такое никогда не было хорошим знаком. В среду он не сыграет", - цитирует Клоппа пресс-служба Ливерпуля.

Напомним, в среду, 14-го августа, Ливерпуль сыграет с Челси в матче за Суперкубок УЕФА.

Отметим, Ливерпуль разгромил Норвич в первом туре чемпионата Англии со счетом 4:1. Смотрите видео голов и обзор этого поединка.

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Теги: Алиссон, Алиссон Бекер, Ливерпуль, травма, Норвич, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, Суперкубок УЕФА, футбол
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