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МЮ – Челси 1:0 онлайн трансляция матча чемпионата Англии

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МЮ – Челси 1:0 онлайн трансляция матча чемпионата Англии

Манчестер Юнайтед и Челси встретятся в центральном матче 1-го тура чемпионата Англии в воскресенье, 11 августа. Время начала матча - 18:30.

Букмекеры считают “красных дьяволов“ фаворитом матча. Победу Манчестер Юнайтед оценили в 2.17, тогда как на лондонскую команду можно поставить с коэффициентом 3.60. На ничейный результат принимаются ставки с коэффициентом 3.35.

В прошлом сезоне команды дважды сыграли вничью (1:1; 2:2) в рамках АПЛ, а в пятом раунде Кубка Англии успех праздновал МЮ (2:0).

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Теги: Манчестер Юнайтед, Челси, чемпионат Англии
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