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Ливерпуль - Норвич 4:1 видео голов и обзор матча чемпионата Англии

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"Красные" уверенно провели первый матч АПЛ сезона-2019/20.

Ливерпуль - Норвич: видео голов
Ливерпуль - Норвич: видео голов
Getty Images

В стартовом туре чемпионата Англии Ливерпуль на своем поле разгромил Норвич со счетом 4:1.

Отметим, что по ходу встречи травму получил голкипер “красных“ Алиссон. Кроме того, во время поединка на поле выбежал голый фанат.

Смотрите видео голов и обзор матча Ливерпуль - Норвич:

Ливерпуль - Норвич 4:1
Голы: Хэнли, 7 (в свои ворота), Салах, 19, ван Дейк, 28, Ориги, 42 - Пукки, 64

Ливерпуль: Алиссон (Адриан, 39) - Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк , Робертсон - Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум - Салах, Фирмино (Милнер, 86), Ориги (Мане, 74)

Норвич: Крул - Ааронс, Хэнли, Годфри, Льюис - Маклин, Трибулл (Эрнандес, 70) - Буэндия, Штиперманн (Ляйтнер, 58), Кантуэлл - Пукки (Дрмич, 83)

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Теги: Ливерпуль, Норвич, видео голов, обзор матча, АПЛ, чемпионат Англии по футболу, футбол
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