Ливерпуль уничтожил Норвич в стартовом матче АПЛ

Подопечные Юргена Клоппа уже в первом тайме забили четыре гола в ворота соперника.

В первом туре АПЛ Ливерпуль на своем поле без особых проблем разобрался с новичком Премьер-лиги Норвичем (4:1).

Матч стартовал с автогола защитника гостей Хэнли, который после флангового прострела Ориги неудачно выбил мяч. Второй гол в матче на счету Салаха, который на 19-й минуте встречи принял навес от Фирмино и расстрелял голкипера Норвича Крула.

Уже на 28-й минуте Ливерпуль забил третий гол. Ван Дейк выпрыгнул выше всех после подачи углового и отправил мяч в ворота гостей. Ну а под конец первого тайма счет "красные" вновь увеличили преимущество. Ориги головой отправил мяч в сетку после подачи Александра-Арнольда.

Во втором тайме Норвич сумел отыграть один мяч. Пукки на 64-й минуте реализовал выход один на один с Адрианом, который в первом тайме заменил получившего травму Алиссона.

Ливерпуль - Норвич 4:1

Голы: Хэнли, 7 (в свои ворота), Салах, 19, ван Дейк, 28, Ориги, 42 - Пукки, 64

Ливерпуль: Алиссон (Адриан, 39) - Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк , Робертсон - Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум - Салах, Фирмино (Милнер, 86), Ориги (Мане, 74)

Норвич: Крул - Ааронс, Хэнли, Годфри, Льюис - Маклин, Трибулл (Эрнандес, 70) - Буэндия, Штиперманн (Ляйтнер, 58), Кантуэлл - Пукки (Дрмич, 83)

Предупреждения: Ляйтнер, Буэндия