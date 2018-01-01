Лэмпард: Мне нравится, что Челси заранее списывают со счетов

Наставник "синих" отметил, что его команда нацелена побеждать.

Главный тренер лондонского Челси Фрэнк Лэмпард поделился своими ожиданиями от сезона-2019/20.

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“Мне очень нравится, что Челси заранее списывают со счетов. Очень нравится слушать все эти прогнозы, что все ставят нас за пределы топ-4. Нет ничего лучше, чем доказывать, что люди ошибаются.

Манчестер Сити и Ливерпуль в прошлом сезоне показали, что есть отрыв, который всем нужно сокращать. Челси нацелен на победы, и, конечно, мы хотим выступать в Лиге чемпионов каждый год“, - приводит слова Лэмпарда BBC.

Отметим, что чемпионат Англии стартовал сегодня, 9-го августа.