Бразилец останется в Лондоне еще на пять лет.

Полузащитник Тоттенхэма Лукас Моура продлил контракт с командой, сообщает официальный сайт “шпор“.

Новое соглашение футболиста будет рассчитано до лета 2024 года.

✍️ We are delighted to announce that @LucasMoura7 has signed a new contract with the Club until 2024. #THFC ⚪️ #COYS https://t.co/UGx0C3A0IZ — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 9, 2019

Напомним, Моура перешел в Тоттенхэм из ПСЖ в январе 2018 года. Он провел 60 матчей за “шпор“, где забил 16 голов.

Напомним, бразилец - автор хет-трика в матче против Аякса (3:2), который позволил его команде сыграть в финале Лиги чемпионов-2018/19.