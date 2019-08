Полузащитник Тоттенхэма Лукас Моура продлил контракт с командой, сообщает официальный сайт “шпор“.

Новое соглашение футболиста будет рассчитано до лета 2024 года.

✍️ We are delighted to announce that @LucasMoura7 has signed a new contract with the Club until 2024. #THFC ⚪️ #COYS https://t.co/UGx0C3A0IZ