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Моура продлил контракт с Тоттенхэмом

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Бразилец останется в Лондоне еще на пять лет.
Лукас Моура
Лукас Моура
www.tottenhamhotspur.com

Полузащитник Тоттенхэма Лукас Моура продлил контракт с командой, сообщает официальный сайт “шпор“.

Новое соглашение футболиста будет рассчитано до лета 2024 года.

Напомним, Моура перешел в Тоттенхэм из ПСЖ в январе 2018 года. Он провел 60 матчей за “шпор“, где забил 16 голов.

Напомним, бразилец - автор хет-трика в матче против Аякса (3:2), который позволил его команде сыграть в финале Лиги чемпионов-2018/19.

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Теги: футбол, Лукас Моура, Тоттенхэм
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