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Сане выбыл минимум на пол года из-за травмы

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Футболист не сможет помочь своей команде в ближайшее время.
Лерой Сане
Лерой Сане
Getty Images

Полузащитник Манчестер Сити Лерой Сане пропустит как минимум пол года из-за травмы крестообразной связки. Об этом сообщил главный тренер команды Хосеп Гвардиола.

“Я не знаю точные сроки восстановления, но после такой травмы вылетают на 6-7 месяцев. Надеемся, что Сане вернется к февралю-марту 2020 года“, - цитирует испанского специалиста пресс-служба Ман Сити.

Напомним, Сане получил серьезное повреждение в матче Суперкубка против Ливерпуля. Ранее “горожане“ приняли приняли решение отправить футболиста на операцию.

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Теги: футбол, Лерой Сане, Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола
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