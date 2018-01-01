Сане выбыл минимум на пол года из-за травмы

Футболист не сможет помочь своей команде в ближайшее время.

Полузащитник Манчестер Сити Лерой Сане пропустит как минимум пол года из-за травмы крестообразной связки. Об этом сообщил главный тренер команды Хосеп Гвардиола.

“Я не знаю точные сроки восстановления, но после такой травмы вылетают на 6-7 месяцев. Надеемся, что Сане вернется к февралю-марту 2020 года“, - цитирует испанского специалиста пресс-служба Ман Сити.

Напомним, Сане получил серьезное повреждение в матче Суперкубка против Ливерпуля. Ранее “горожане“ приняли приняли решение отправить футболиста на операцию.