Давид Силва заменит многолетнего лидера команды Венсана Компани.

Полузащитник Манчестер Сити Давид Силва стал новым капитаном команды, сообщает пресс-служба “горожан“.

Отмечается, что роль вице-капитана будет выполнять хавбек Фернандиньо, а полузащитник Кевин Де Брюйне станет третьим капитаном.

Напомним, предыдущим капитаном Ман Сити на протяжении нескольких лет был защитник Венсан Компани, который покинул клуб по окончании сезона-2018/19.

Ранее Силва сообщил, что сезон-2019/20 станет для него последним в Манчестер Сити.