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Стало известно имя нового капитана Манчестер Сити

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Давид Силва заменит многолетнего лидера команды Венсана Компани.
Давид Сильва
Давид Сильва
Getty Images

Полузащитник Манчестер Сити Давид Силва стал новым капитаном команды, сообщает пресс-служба “горожан“.

Отмечается, что роль вице-капитана будет выполнять хавбек Фернандиньо, а полузащитник Кевин Де Брюйне станет третьим капитаном.

Напомним, предыдущим капитаном Ман Сити на протяжении нескольких лет был защитник Венсан Компани, который покинул клуб по окончании сезона-2018/19. 

Ранее Силва сообщил, что сезон-2019/20 станет для него последним в Манчестер Сити.

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Теги: футбол, Давид Сильва, Манчестер Сити
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