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Тоттенхэм подписал двух футболистов в последний день трансферного окна

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"Шпоры" объявили о трансфере полузащитника и защитника.
Райан Сессеньон и Джованни Ло Чельсо стали игроками Тоттенхэма
Райан Сессеньон и Джованни Ло Чельсо стали игроками Тоттенхэма
twitter.com/SpursOfficial

В Англии в четверг, 8-го августа, был последний день летнего трансферного окна. Тоттенхэм в этот день успел подписать двух новичков - полузащитника Реал Бетиса Джованни Ло Чельсо и защитника Фулхэма Райана Сессеньона.

Как сообщает пресс-служба “шпор“, хавбек присоединился к лондонскому клубу на правах аренды на один сезон с обязательной опцией выкупа игрока.

Левый латераль подписал с Тоттенхэмом контракт, рассчитанный до лета 2025-го года.

Ранее сообщалось, что Арсенал в последний день трансферного окна оформил переход Давида Луиса из Челси.

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Теги: Райан Сессеньон, Тоттенхэм, чемпионат Англии по футболу, трансфер, АПЛ, футбол
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