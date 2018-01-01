Тоттенхэм подписал двух футболистов в последний день трансферного окна
"Шпоры" объявили о трансфере полузащитника и защитника.
В Англии в четверг, 8-го августа, был последний день летнего трансферного окна. Тоттенхэм в этот день успел подписать двух новичков - полузащитника Реал Бетиса Джованни Ло Чельсо и защитника Фулхэма Райана Сессеньона.
Как сообщает пресс-служба “шпор“, хавбек присоединился к лондонскому клубу на правах аренды на один сезон с обязательной опцией выкупа игрока.
🇦🇷 👋 #HolaLoCelso pic.twitter.com/rbD0i5rUPu— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 8 серпня 2019 р.
Левый латераль подписал с Тоттенхэмом контракт, рассчитанный до лета 2025-го года.
Welcome, @RyanSessegnon! #SessegnonSigns ⚪️ #COYS pic.twitter.com/akGWUDiwIP— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 8 серпня 2019 р.
Ранее сообщалось, что Арсенал в последний день трансферного окна оформил переход Давида Луиса из Челси.
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