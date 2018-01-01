Тоттенхэм подписал двух футболистов в последний день трансферного окна

"Шпоры" объявили о трансфере полузащитника и защитника.

В Англии в четверг, 8-го августа, был последний день летнего трансферного окна. Тоттенхэм в этот день успел подписать двух новичков - полузащитника Реал Бетиса Джованни Ло Чельсо и защитника Фулхэма Райана Сессеньона.

Как сообщает пресс-служба “шпор“, хавбек присоединился к лондонскому клубу на правах аренды на один сезон с обязательной опцией выкупа игрока.

Левый латераль подписал с Тоттенхэмом контракт, рассчитанный до лета 2025-го года.

Ранее сообщалось, что Арсенал в последний день трансферного окна оформил переход Давида Луиса из Челси.