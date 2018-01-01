Давид Луис перешел из Челси в Арсенал

Бразилец променял один лондонский клуб на другой, вызвав недовольство у поклонников.

Защитник лондонского Челси Давид Луис стал игроком Арсенала.

Как сообщает пресс-служба “канониров“, 32-летний бразилец будет выступать в новом клубе под 23-м игровым номером.

Читай также: Арсенал объявил о рекордном трансфере в истории клуба

По словам наставника Арсенала Унаи Эмери, Луис обладает огромным опытом и он способен усилить оборону команды. Стоимость трансфера, предположительно, составила 8 миллионов фунтов (около 8,6 миллионов евро).

Ранее сообщалось, что фанаты Челси испортили рейтинг ресторану Давида Луиса из-за его перехода в Арсенал.