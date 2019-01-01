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Манчестер Сити отправил Сане на операцию

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Футболист не сможет помочь команде на протяжении нескольких месяцев.
Лерой Сане
Лерой Сане
Getty Images

Полузащитник Манчестер Сити Лерой Сане длительное время не сможет играть в футбол.

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Как стало известно Bild, "горожане" приняли решение отправить футболиста на операцию из-за травмы крестообразной связки. Точные сроки восстановления не называются, но понятно, что он пропустит несколько месяцев.

Отметим, что в трансфере Сане была заинтересована Бавария, однако пока неизвестно, как на возможный трансфер повлияет операция футболиста.

Ранее сообщалось, что игрок киевского Динамо Беньямин Вербич получил травму в стартовом матче чемпионата Украины.

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Теги: Лерой Сане, Манчестер Сити, АПЛ, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, вне игры, операция
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