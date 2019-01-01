Манчестер Сити отправил Сане на операцию
Футболист не сможет помочь команде на протяжении нескольких месяцев.
Полузащитник Манчестер Сити Лерой Сане длительное время не сможет играть в футбол.
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Как стало известно Bild, "горожане" приняли решение отправить футболиста на операцию из-за травмы крестообразной связки. Точные сроки восстановления не называются, но понятно, что он пропустит несколько месяцев.
Отметим, что в трансфере Сане была заинтересована Бавария, однако пока неизвестно, как на возможный трансфер повлияет операция футболиста.
Ранее сообщалось, что игрок киевского Динамо Беньямин Вербич получил травму в стартовом матче чемпионата Украины.
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