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Клопп: На титул АПЛ будут претендовать шесть команд

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Немецкий специалист считает, что будущий сезон чемпионата Англии будет напряженным.
Юрген Клопп
Юрген Клопп
Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп ожидает конкурентной борьбы от сезона АПЛ-2019/20.

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“Я думаю, что на титул будут претендовать до 6 команд. Даже Эвертон, который настроен очень амбициозно. Они активны на трансферном рынке и останавливаться не собираются.

Почему все решили, что, например, Арсенал не будет претендовать на титул? Или Челси Фрэнка Лэмпарда не будет побеждать? Да, у них трансферный бан, но также в команде есть много классных молодых игроков“, - цитирует Клоппа Sky Sports.

Напомним, чемпионат Англии стартует 9-го августа матчем Ливерпуль - Норвич.

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Теги: футбол, АПЛ, Юрген Клопп
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