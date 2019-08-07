Стало известно, сколько Руни будет зарабатывать в Дерби

Легендарный англичанин стал играющим тренером в клубе из Чемпионшипа.

Известный английский форвард Уэйн Руни подписал контракт с Дерби Каунти, который выступает в Чемпионшипе.

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33-летний футболист подписал контракт с клубом на полтора года с возможностью продлить еще на год. По информации Daily Mail, зарплата англичанина в Дерби составит 100 тысяч фунтов стерлингов (около 109 тысяч евро).

Таким образом, за весь контракт Руни заработает порядка 8 миллионов фунтов стерлингов (около 8,67 миллионов). В Ди Си Юнайтед англичанин получает 2,2 миллиона фунтов стерлингов (около 2,4 миллиона евро) в год.

Ранее сообщалось, что вратарь отправил Уэйна Руни в нокаут прямо во время матча.