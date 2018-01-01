Клопп: Самый легкий способ выучить английский - сериал Друзья

Наставник Ливерпуля рассказал о способах изучения английского языка.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп рассказал о том, как изучал английский язык.

"Я смотрел Друзей. Их просто легко понять. Когда ты учишь иностранный язык, существует несколько уровней. Первый уровень - я понимал людей, которые считали меня иностранцем и разговаривали со мной соответствующе. Они знали, что я не носитель языка, и они говорили: "Здрав-ствуй-те, мис-тер Клопп".

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Так все начинается. А потом ты замечаешь, что люди забывают, что ты иностранец, и начинают говорить намного быстрее. И тут ты осознаешь, что понимаешь все больше и больше. Именно поэтому я очень часто слушал радио. Очень часто.

А на следующем этапе ты начинаешь смотреть фильмы, ведь там говорят на разных диалектах, сленгах и произносят все не очень четко. Самый простой способ для немцев учить английский – это Друзья. Там простые разговоры, которые легко понять", - цитирует Клоппа BBC Radio 5.

Ранее сообщалось, что Юрген Клопп пригласил серфера, чтобы научить игроков Ливерпуля справляться со стрессом.