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Ярмоленко реализовал пенальти в матче с Атлетиком

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Гол Андрея Ярмоленко не помог Вест Хэму победить.
Александр Ярмоленко
Александр Ярмоленко
twitter.com/westhamutd

Полузащитник Вест Хэма украинец Андрей Ярмоленко реализовал пенальти в товарищеском матче против Атлетика.

Футболист принял участие в серии послематчевых пенальти. При этом, украинец начал поединок со скамейки запасных, выйдя на замену Андерсону на 65-й минуте.

Гол Ярмоленко не помог Вест Хэму одержать победу, команда проиграла по пенальти 4:2, завершив основное время матча со счетом 2:2.

Напомним, что Ярмоленко вернулся на поле спустя несколько месяцев восстановления после травмы, полученной в октябре.

В предыдущем матче украинец помог Вест Хэму обыграть Герту в контрольном матче.

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Теги: Андрей Ярмоленко, Вест Хэм, Атлетик Бильбао
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