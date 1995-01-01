Ярмоленко реализовал пенальти в матче с Атлетиком
Гол Андрея Ярмоленко не помог Вест Хэму победить.
Полузащитник Вест Хэма украинец Андрей Ярмоленко реализовал пенальти в товарищеском матче против Атлетика.
Футболист принял участие в серии послематчевых пенальти. При этом, украинец начал поединок со скамейки запасных, выйдя на замену Андерсону на 65-й минуте.
Гол Ярмоленко не помог Вест Хэму одержать победу, команда проиграла по пенальти 4:2, завершив основное время матча со счетом 2:2.
Напомним, что Ярмоленко вернулся на поле спустя несколько месяцев восстановления после травмы, полученной в октябре.
В предыдущем матче украинец помог Вест Хэму обыграть Герту в контрольном матче.
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