Голкипер Манчестер Сити подарил дома семьям, потерявшим имущество в лесном пожаре

Вратаря тронула история мальчика, который лишился крова.

Вратарь Манчестер Сити Клаудио Браво совершил благородный поступок и помог нескольким семьям из Чили.

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По информации издания La Cuarta De Todos, девятилетний мальчик Камило попросил у футболиста автограф. Они пообщались и ребенок рассказал историю своей семьи, которая лишилась своего имущества во время лесного пожара в 2017-м году.

Браво настолько впечатлила история мальчика, что он купил его семье новый дом. Кроме того, футболист обеспечил жильем еще три семьи, которые пострадали от пожаров.

Ранее сообщалось, что игрок Арсенала Месут Озил вместо подарков на свадьбу попросил гостей отдать деньги на благотворительность.