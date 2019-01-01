МЮ подписал Магуайра за рекордную сумму - СМИ
Англичанин станет самым дорогим защитником в истории.
Защитник Лестера Гарри Магуайр подписал контракт с Манчестер Юнайтед, сообщает The Telegraph.
Источник утверждает, что “красные дьяволы“ выложили за футболистов 85 миллионов фунтов (около 93 млн евро), что сделает его самым дорогим защитником в истории.
Сообщается, что в ближайшее время МЮ официально объявит о трансфере Магуайра.
До англичанина самым дорогим защитником мира был Маттейс де Лигт, который перешел в Ювентус за 85,5 миллионов.
В минувшем сезоне Магуайр провел за Лестер 32 матча, в которых забил 3 гола.
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