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МЮ подписал Магуайра за рекордную сумму - СМИ

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Англичанин станет самым дорогим защитником в истории.
Гарри Магуайр
Гарри Магуайр
Getty Images

Защитник Лестера Гарри Магуайр подписал контракт с Манчестер Юнайтед, сообщает The Telegraph.

Источник утверждает, что “красные дьяволы“ выложили за футболистов 85 миллионов фунтов (около 93 млн евро), что сделает его самым дорогим защитником в истории.

Сообщается, что в ближайшее время МЮ официально объявит о трансфере Магуайра.

До англичанина самым дорогим защитником мира был Маттейс де Лигт, который перешел в Ювентус за 85,5 миллионов.

В минувшем сезоне Магуайр провел за Лестер 32 матча, в которых забил 3 гола.

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Теги: футбол, Гарри Магуайр, Лестер, Манчестер Юнайтед
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