МЮ подписал Магуайра за рекордную сумму - СМИ

Англичанин станет самым дорогим защитником в истории.

Защитник Лестера Гарри Магуайр подписал контракт с Манчестер Юнайтед, сообщает The Telegraph.

Источник утверждает, что “красные дьяволы“ выложили за футболистов 85 миллионов фунтов (около 93 млн евро), что сделает его самым дорогим защитником в истории.

Сообщается, что в ближайшее время МЮ официально объявит о трансфере Магуайра.

До англичанина самым дорогим защитником мира был Маттейс де Лигт, который перешел в Ювентус за 85,5 миллионов.

В минувшем сезоне Магуайр провел за Лестер 32 матча, в которых забил 3 гола.