Дибала отказался от трансфера в Манчестер Юнайтед - La Gazzetta dello Sport
Аргентинец выразил желание остаться в Ювентусе.
Нападающий туринского Ювентуса Пауло Дибала отказался переходить в Манчестер Юнайтед, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Источник утверждает, что футболист сообщил руководству туринского клуба о своем намерении продолжить карьеру в Ювентусе под руководством Маурицио Сарри.
Такая позиция Дибалы может сорвать переход форварда МЮ Ромелу Лукаку, который должен был отправиться в туринский клуб в качестве обмена на аргентинца.
Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду посоветовал Дибале принять предложение МЮ.
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