Дибала отказался от трансфера в Манчестер Юнайтед - La Gazzetta dello Sport

Аргентинец выразил желание остаться в Ювентусе.

Нападающий туринского Ювентуса Пауло Дибала отказался переходить в Манчестер Юнайтед, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Источник утверждает, что футболист сообщил руководству туринского клуба о своем намерении продолжить карьеру в Ювентусе под руководством Маурицио Сарри.

Такая позиция Дибалы может сорвать переход форварда МЮ Ромелу Лукаку, который должен был отправиться в туринский клуб в качестве обмена на аргентинца.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду посоветовал Дибале принять предложение МЮ.