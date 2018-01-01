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Дибала отказался от трансфера в Манчестер Юнайтед - La Gazzetta dello Sport

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Аргентинец выразил желание остаться в Ювентусе.
Пауло Дибала
Пауло Дибала
Getty Images

Нападающий туринского Ювентуса Пауло Дибала отказался переходить в Манчестер Юнайтед, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Источник утверждает, что футболист сообщил руководству туринского клуба о своем намерении продолжить карьеру в Ювентусе под руководством Маурицио Сарри.

Такая позиция Дибалы может сорвать переход форварда МЮ Ромелу Лукаку, который должен был отправиться в туринский клуб в качестве обмена на аргентинца.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду посоветовал Дибале принять предложение МЮ.

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Теги: футбол, Манчестер Юнайтед, Ювентус, Пауло Дибала
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