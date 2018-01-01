Роналду посоветовал Дибале принять предложение МЮ - СМИ

Аргентинец в ближайшее время может перебраться в Англию.

Форвард Ювентуса Пауло Дибала может присоединится к Манчестер Юнайтед, соообщает Daily Mail.

Читай также: Дибала хочет покинуть Ювентус из-за Роналду

Источник утверждает, что аргентинец попросил совета у своего одноклубника Криштиану Роналду насчет трансфера в английскую команду.

Португалец одобрил возможный переход Дибалы, сославшись на то, что он стал настоящим чемпионом во время своего шестилетнего пребывания в МЮ.

Кроме того, Роналду считает, что футболисту стоит поменять обстановку и помочь его бывшей команде в борьбе за титулы.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед сделал Ювентусу предложение по Дибале. Ожидается, что сумма трансфера составит порядка 100 миллионов евро.