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Роналду посоветовал Дибале принять предложение МЮ - СМИ

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Аргентинец в ближайшее время может перебраться в Англию.
Пауло Дибала и Криштиану Роналду
Пауло Дибала и Криштиану Роналду
Getty Images

Форвард Ювентуса Пауло Дибала может присоединится к Манчестер Юнайтед, соообщает Daily Mail.

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Источник утверждает, что аргентинец попросил совета у своего одноклубника Криштиану Роналду насчет трансфера в английскую команду.

Португалец одобрил возможный переход Дибалы, сославшись на то, что он стал настоящим чемпионом во время своего шестилетнего пребывания в МЮ.

Кроме того, Роналду считает, что футболисту стоит поменять обстановку и помочь его бывшей команде в борьбе за титулы.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед сделал Ювентусу предложение по Дибале. Ожидается, что сумма трансфера составит порядка 100 миллионов евро.

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Теги: футбол, Манчестер Юнайтед, Ювентус, Пауло Дибала, Криштиану Роналду
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