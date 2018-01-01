Моуринью: У Лэмпарда есть потенциал, он потрясающий профессионал

Португальский специалист лестно высказался в сторону главного тренера Челси.

Бывший тренер Челси Жозе Моуринью оценил перспективы нынешнего наставника команды Фрэнка Лэмпарда.

“Время покажет. Я легко мог бы сказать, что он станет феноменальным тренером, ведь я люблю его, но я так не скажу. Но также я не скажу, что не верю в то, и что у него не получится.

Я чувствую, что у него есть потенциал, что он любит свое дело- а это очень важно, потому что по этой причине он здесь. Я желаю ему всего наилучшего. Посмотрим через несколько лет.

Я всегда видел во Фрэнке образец профессионализма. Он был одним из тех игроков, которых я считал незаменимыми. Потрясающий профессионал“, - цитирует португальца Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Челси потерпело первое поражение под руководством Лэмпарда.