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Моуринью: У Лэмпарда есть потенциал, он потрясающий профессионал

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Португальский специалист лестно высказался в сторону главного тренера Челси.
Жозе Моуринью и Фрэнк Лэмпард
Жозе Моуринью и Фрэнк Лэмпард
Getty Images

Бывший тренер Челси Жозе Моуринью оценил перспективы нынешнего наставника команды Фрэнка Лэмпарда.

“Время покажет. Я легко мог бы сказать, что он станет феноменальным тренером, ведь я люблю его, но я так не скажу. Но также я не скажу, что не верю в то, и что у него не получится.

Я чувствую, что у него есть потенциал, что он любит свое дело- а это очень важно, потому что по этой причине он здесь. Я желаю ему всего наилучшего. Посмотрим через несколько лет.

Я всегда видел во Фрэнке образец профессионализма. Он был одним из тех игроков, которых я считал незаменимыми. Потрясающий профессионал“, - цитирует португальца Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Челси потерпело первое поражение под руководством Лэмпарда.

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Теги: футбол, Фрэнк Лэмпард, Жозе Моуринью, Челси
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