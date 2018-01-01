Сульшер: На трансферном рынке сейчас сложная ситуация

Норвежский специалист отметил, что покупать новых игроков непросто.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер рассказал о трансферной политике клуба.

“Мы хорошо выглядим. Да мы работали над несколькими сделками в течение этого лета. Это нелегко. Клуб действовал хорошо, но на трансферном рынке сейчас сложная ситуация.

Мы пытаемся подойти к началу сезона с составом, который хотим видеть. Команды АПЛ находятся в непростой ситуации из-за закрытия трансферного окна 8 августа. Когда начинается новый сезон, другие клубы еще несколько недель пытаются переманить наших игроков“, - цитирует Сульшера Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед не получил ни одного предложения о трансфере Поля Погба.