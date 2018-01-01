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Сульшер: На трансферном рынке сейчас сложная ситуация

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Норвежский специалист отметил, что покупать новых игроков непросто.
Оле-Гуннар Сульшер
Оле-Гуннар Сульшер
Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер рассказал о трансферной политике клуба.

“Мы хорошо выглядим. Да мы работали над несколькими сделками в течение этого лета. Это нелегко. Клуб действовал хорошо, но на трансферном рынке сейчас сложная ситуация.

Мы пытаемся подойти к началу сезона с составом, который хотим видеть. Команды АПЛ находятся в непростой ситуации из-за закрытия трансферного окна 8 августа. Когда начинается новый сезон, другие клубы еще несколько недель пытаются переманить наших игроков“, - цитирует Сульшера Sky Sports. 

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед не получил ни одного предложения о трансфере Поля Погба.

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Теги: футбол, Оле-Гуннар Сульшер, Манчестер Юнайтед, АПЛ
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