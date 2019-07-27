Арсенал объявил о рекордном трансфере в истории клуба
Николя Пепе перебрался в Лондон за 80 миллионов евро.
Полузащитник Лилля Николя Пепе стал игроком Арсенала, сообщает пресс-служба лондонского клуба. Футболист подписал контракт сроком на пять лет.
Вингер будет выступать под девятнадцатым номером.
Welcome to The Arsenal, Nicolas Pepe 🤩— Arsenal (@Arsenal) August 1, 2019
🇨🇮 #PepeIsHere ⚡️ pic.twitter.com/nXJIB9XdLW
Официально сумма трансфера неизвестна, но по информации СМИ, стоимость перехода составила 72 млн фунтов (около 80 млн евро).
Таким образом, это трансферный рекорд Арсенала.
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