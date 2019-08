Арсенал объявил о рекордном трансфере в истории клуба

Полузащитник Лилля Николя Пепе стал игроком Арсенала, сообщает пресс-служба лондонского клуба. Футболист подписал контракт сроком на пять лет.

Вингер будет выступать под девятнадцатым номером.

Welcome to The Arsenal, Nicolas Pepe 🤩



🇨🇮 #PepeIsHere ⚡️ pic.twitter.com/nXJIB9XdLW