Арсенал объявил о рекордном трансфере в истории клуба

Николя Пепе перебрался в Лондон за 80 миллионов евро.

Полузащитник Лилля Николя Пепе стал игроком Арсенала, сообщает пресс-служба лондонского клуба. Футболист подписал контракт сроком на пять лет.

Вингер будет выступать под девятнадцатым номером.

Официально сумма трансфера неизвестна, но по информации СМИ, стоимость перехода составила 72 млн фунтов (около 80 млн евро).

Таким образом, это трансферный рекорд Арсенала.