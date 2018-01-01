Астон Вилла объявила о трансфере опорного полузащитника Брюгге
Полузащитник бельгийского Брюгге Марвелус Накамба стал игроком английской Астон Виллы.
Официальный сайт бирмингемского клуба не называет стоимость сделки, а также пока не сообщает о сроках действия контракта 25-летнего футболиста. По информации СМИ, новички АПЛ потратили на покупку около 12 миллионов евро.
What a Marvelous fact file...— Aston Villa (@AVFCOfficial) 1 августа 2019 г.
▪️ Age 25
▪️ Left footed defensive midfielder
▪️ Born in Zimbabwe
▪️ 152 senior career apps
▪️ Has won three titles (two in Belgium and one in Holland)#MarvelousWelcome #AVFC pic.twitter.com/m6p9up9fSD
Стоит сказать, что Накамба стал уже двенадцатым новичком Астон Виллы.
Напомним, Брюгге, из которого ушел Накамба, является соперником киевского Динамо в квалификации Лиги чемпионов. В первый день августа бельгийцы также продали в Борнмут Арно Груневелда.
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