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Астон Вилла объявила о трансфере опорного полузащитника Брюгге

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Англичане оформили уже 12-й трансфер в летнее межсезонье.
Марвелус Накамба
Марвелус Накамба
avfc.co.uk

Полузащитник бельгийского Брюгге Марвелус Накамба стал игроком английской Астон Виллы.

Официальный сайт бирмингемского клуба не называет стоимость сделки, а также пока не сообщает о сроках действия контракта 25-летнего футболиста. По информации СМИ, новички АПЛ потратили на покупку около 12 миллионов евро.

Стоит сказать, что Накамба стал уже двенадцатым новичком Астон Виллы.

Напомним, Брюгге, из которого ушел Накамба, является соперником киевского Динамо в квалификации Лиги чемпионов. В первый день августа бельгийцы также продали в Борнмут Арно Груневелда.

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Теги: Астон Вилла, АПЛ, чемпионат Англии по футболу, трансфер, футбол, Брюгге, чемпионат Бельгии по футболу
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