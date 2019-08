Астон Вилла объявила о трансфере опорного полузащитника Брюгге

Полузащитник бельгийского Брюгге Марвелус Накамба стал игроком английской Астон Виллы.

Официальный сайт бирмингемского клуба не называет стоимость сделки, а также пока не сообщает о сроках действия контракта 25-летнего футболиста. По информации СМИ, новички АПЛ потратили на покупку около 12 миллионов евро.

What a Marvelous fact file...



▪️ Age 25

▪️ Left footed defensive midfielder

▪️ Born in Zimbabwe

▪️ 152 senior career apps

▪️ Has won three titles (two in Belgium and one in Holland)#MarvelousWelcome #AVFC pic.twitter.com/m6p9up9fSD