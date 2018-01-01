Ливерпуль - Манчестер Сити: онлайн трансляция матча Суперкубка Англии

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В субботу, 4-го августа в матче за Суперкубок Англии встретятся Ливерпуль и Манчестер Сити.

Поединок состоится в городе Лондон на стадионе Уэмбли. Начало матча - в 17:00 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, фаворитом этого поединка считается Манчестер Сити.

Так, в компании Parimatch ставки на победу “горожан“ принимают с коэффициентом 1.90, в то время как успех Ливерпуля оценили в 3.90. Вероятность ничьей - 3.95.

Онлайн трансляция матча Ливерпуль - Манчестер Сити будет доступна в этой статье.

Обычно Суперкубок Англии разыгрывают между собой чемпион Премьер-лиги и победитель Кубка Англии. Но в минувшем сезоне оба трофея выиграли “горожане“, поэтому в Суперкубке их соперником стал серебряный призер АПЛ - Ливерпуль.

К тому же Манчестер Сити является действующим обладателем Суперкубка. Всего этот трофей “горожане“ выигрывали 5 раз, а вот их соперник - команда Юргена Клоппа - 15 раз. Лидером же по количеству побед в Суперкубке является Манчестер Юнайтед.