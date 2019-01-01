Ливерпуль - Манчестер Сити: прогноз и ставки букмекеров на матч Суперкубка Англии

Букмекеры определили фаворита поединка за Суперкубок Англии.

В субботу, 4-го августа в матче за Суперкубок Англии встретятся Ливерпуль и Манчестер Сити.

Поединок состоится в городе Лондон на стадионе Уэмбли. Начало матча - в 17:00 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, фаворитом этого поединка считается Манчестер Сити.

Так, в компании Parimatch ставки на победу “горожан“ принимают с коэффициентом 1.90, в то время как успех Ливерпуля оценили в 3.90. Вероятность ничьей - 3.95.

Схожие коэффициенты дают и их коллеги из других контор: победа Манчестер Сити - 1.98, победа Ливерпуля - 4, ничья - 3.88.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Ливерпуль - Манчестер Сити.