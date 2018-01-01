Зинченко вошел в топ-10 самых дорогих левых защитников АПЛ

Стоимость украинца оценивается в 20 миллионов евро.

Футболист Манчестер Сити Александр Зинченко попал в топ-10 самых дорогих левых защитников английской Премьер-лиги по версии Transfermarkt. Стоимость украинца оценивают в 20 миллионов евро.

Александр разделил 9-ое место с футболистом лондонского Арсенала Сеадом Колашинацом.

Возглавил рейтинг Эндрю Робертсон из Ливерпуля (60 миллионов евро).

Полный список футболистов:

1. Эндрю Робертсон (Ливерпуль) - 60 млн евро;

2. Маркос Алонсо (Челси) - 40 млн евро;

3-4. Бен Чилуэлл (Лестер) - 35 млн евро;

3-4. Бенжамин Менди (Манчестер Сити) - 35 млн евро;

5-6. Лукас Динь (Эвертон) - 30 млн евро;

5-6. Люк Шоу (Манчестер Юнайтед) - 30 млн евро;

7-8. Дэнни Роуз (Тоттенхэм) - 25 млн евро;

7-8. Бэн Дэвис (Тоттенхэм) - 25 млн евро;

9-10 Александр Зинченко (Манчестер Сити) - 20 млн евро;

9-10 Сеад Колашинац (Арсенал) - 20 млн евро.

Отметим, что еще в конце февраля Александр занимал 12-ое место в списке и его стоимость составляла 15 миллионов евро.