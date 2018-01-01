Манчестер Юнайтед договорился с Ювентусом об обмене футболистами

"Красным дьяволам" необходимо достигнуть договоренности с Дибалой по личному контракту, чтобы завершить сделку.

Манчестер Юнайтед близок к осуществлению трансфера нападающего Ювентуса Пауло Дибалы.

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Как сообщает Sky Italy, аргентинец перейдет в стан английского клуба в обмен на форварда “красных дьяволов“ Ромелу Лукаку. Клубы уже достигли принципиального соглашения о трансфере игроков.

Источник отмечает, что теперь МЮ должен договориться с Дибалой об условиях личного контракта, после чего сделка может быть завершена.

Ранее сообщалось, что агент Пауло Дибалы отправился в Англию, чтобы обсудить переход футболиста в МЮ.