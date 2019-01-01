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Дибала близок к переходу в Манчестер Юнайтед

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Агент аргентинского футболиста отправился в Англию на переговоры.
Пауло Дибала
Пауло Дибала
Getty Images

Форвард туринского Ювентуса в скором времени может перебраться в чемпионат Англии.

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По информации итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, агент футболиста уже прибыл в Великобританию, чтобы провести переговоры с Манчестер Юнайтед. Стороны должны обсудить условия личного контракта аргентинца.

Отмечается, что после того, как стороны сумеют прийти к соглашению, то "красные дьяволы" инициируют переговоры с руководством "старой сеньоры". Ожидается, что сумма трансфера составит порядка 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед не получил ни одного предложения о трансфере Поля Погба.

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Теги: Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, трансфер, Пауло Дибала, Ювентус, чемпионат Италии по футболу, футбол
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