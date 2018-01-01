Почеттино: Я не согласен с мнением, что Ливерпуль является примером для остальных команд

Аргентинский специалист отметил, что его подопечные показывают успешные результаты без больших затрат на трансферы.

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино считает, что именно с его команды стоит брать пример.

“Я не согласен с тем, что Ливерпуль является примером для остальных, и для нас в том числе. Наоборот, это мы своим примером показываем, что есть и другой путь быть успешным в борьбе с клубами, которые тратят на трансферы порядок больше.

Самое главное то, какую культуру и понимание футбола мы привили команде. Мы делаем намного больше, чем наши конкуренты. Мы показали совсем другой способ конкурировать“, - приводит слова Почеттино Evening Standard.

Ранее Маурисио Почеттино признался, что после проигранного финала ЛЧ десять дней не выходил на улицу.